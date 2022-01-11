مصطفى شعبان يواصل تصوير مسلسله «دايما عامر» استعدادا لرمضان 2022

يواصل الفنان مصطفى شعبان، تصوير مسلسله الرمضاني الجديد «دايمًا عامر»، في محافظة القاهرة، بعد انتهائه من تصوير المشاهد الأولى من المسلسل خلال الأيام الماضية في مدينة الغردقة، والذي من المتوقع عرضه في شهر رمضان 2022.

أبطال مسلسل «دايما عامر»

يشارك في بطولة مسلسل دايما عامر برفقة مصطفى شعبان، كل من: «لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، رحاب الجمل، محمد ثروت،أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت»، والمسلسل من تأليف ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

قصة مسلسل دايما عامر

وتدور أحداث المسلسل حول مشاكل التعليم التي عانت منها مصر خلال الفترة الماضية، حيث يقوم مصطفى شعبان بدور مشرف اجتماعي يدعى «عامر»، بينما تجسد لبلبة دور مديرة مدرسة تدعى «زهرة».

دايما عامر.. التعاون الثالث بين مصطفى شعبان ومجدي الهواري

ويعد مسلسل دايما عامر التعاون الثالث بين مصطفى شعبان والمخرج مجدي الهواري في الدراما، حيث شاركا سويا في مسلسل «مزاج الخير»، الذي عُرض في رمضان 2013، فضلا عن مسلسل «الزوجة الرابعة»، الذي عُرض في رمضان عام 2012.

آخر أعمال مطصفى شعبان الدرامية

يذكر أن أخر أعمال مصطفى شعبان الدرامية، كانت مسلسل «ملوك الجدعنة» مع الفنان عمرو سعد والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2021، وشاركهما البطولة «ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، أحمد كشك، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود»، والعمل من تأليف عبير سليمان، ومن إخراج أحمد خالد موسى.