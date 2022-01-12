حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 12-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج السرطان أنّه دائمًا ما يتأثر بأبسط الأمور، وذلك لأنّه شخصية حساس للغاية، وذلك يجعله من الشخصيّات التي لا يمكن التنبؤ بها ومن الصعب التعامل معها بأريحية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

يمنحك الوضع الفلكي اليوم إشعاعًا خاصًا بك، لذا عليك أن تستعد لاستقبال الخير والمكاسب بشرط أن تنتبه لحقوقك جيدًا.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر في منزل الأصدقاء اليوم وهو ما يدفعك للخروج من عزلتك والاسترخاء مع أحباب أو أصدقاء مقربين على الرغم من الضغوط التي تواجهها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.