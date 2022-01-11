حظك اليوم الثلاثاء 11-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يعتقد بعض علماء الفلك أن الأبراج تنقسم إلى 13 برجا، وهم الـ 12 برجا المعروفين والبرج الأخير يتكون كل 4 سنوات في اليوم الـ 29 من شهر فبراير، ومع ذلك فأن الكثيرين يبحثون يوميًا عن حظك اليوم الذي يترجمه العلماء بناء على حركة الكواكب والنجوم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها والمتابعين على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 11-1-2022 على الصعيد المهني

يعاني مولود برج الحمل من الضغوط، وعلى الرغم من هذا يساعد كوكبي عطارد وزحل في حصول أصحاب برج الحمل على التقدير والمكانة المرموقة، فضلا عن الأفكار التي تساعد في تنمية مكانتك في العمل.

حظك اليوم برج الحمل 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يمر القمر في المنزل الثاني لمواليد برج الحمل، لذلك عليك التأني في القرارات، ومراقبة الانفعال وأقولك مع الشريك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 11-1-2022 على الصعيد المهني

على الرغم من شعور مواليد برج الثور بالضغط النفسي، إلا أن حركة القمر تجعل الشخص متحمس مهنيًا، وأكثر استعدادًا للتغير والتطور.

حظك اليوم برج الثور 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم من أفضل الحظوظ لمواليد برج الثور مع الشريك، فأنت اليوم في أوج تألقك، ولديك جاذبية قصوى مع الشريك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-1-2022 على الصعيد المهني

الانتباه هو عنوان حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء، فأنت مطالب بتنظيم الجهود، وعدم التفاخر والزهو بانجازاتك، ويجب عليك العمل في صمت أو من خلف الستار، وأن تحافظ على طاقتك والانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تنتبه اليوم، وألا تتحدث مع الآخرين عن حياتك الشخصية، وأن تساعد في النظرة للأمور والتأني في التعامل مع الشريك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 11-1-2022 على الصعيد المهني

يحصل مواليد برج السرطان اليوم على تغير في طريقة التفكير، ودعم من زملاء العمل والأصدقاء، ومع ذلك عليك الانتباه لحقوقك وأنت تتعامل مع مرؤوسيك.

حظك اليوم برج السرطان 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

لديك اليوم الطاقة كبيرة للتعامل برومانسية مع الشريك، وتكون منفتح للاستماع لنصائح المحبين لمعرفة الطريق السليم والصحيح.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 11-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم عليك التأني في التفكير، وامتنع تماما عن أي قرارات متسرعة، وعليك الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

على الرغم من أن القمر في وضع معاكس، ويسبب هذا ضغوط وتشتت الذهب، لكن بسبب كوكب المريخ في منزل الحب، يمنحك القدرة على تغير انطباع خاطئ بالأدلة والبراهين.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 11-1-2022 على الصعيد المهني

انت يوم في أسعد حالاتك، اتبع حدسك فأنت اليوم ملهم، وتستطيع اقناع الرؤساء وزملائك بوجهة نظرك، كما أن الفلك يعدك بالفرح وبالقدرة على ابهار زملاء العمل.

حظك اليوم برج العذراء 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك بأوقات جيدة، وذلك بسبب اقتران الشمس مع أورانوس، وقد تخطط لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب ، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 11-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم يعدك بالتقدم، بسبب وجود القمر في منزل المدخرات، وتستطيع أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقع المهنية في البيع والشراء.

حظك اليوم برج الميزان 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يساعدك على الاقتراب مما تحب، بسبب وجود الوضع الفلكي في صالحك، وتقترب ممن تحب وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 11-1-2022 على الصعيد المهني

القمر ليس في صالحك اليوم، وعلى مواليد برج العقرب أن يكون متمسك لاثبات صلابتك وجدارتك، ووعليك أن تنتبه لحقوقك وألا تغامر.

حظك اليوم برج العقرب 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب الدخول في مناقشات مع شريك الحياة، خاصة إذا كنت متزوج.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 11-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم القمر في منزل العمل، ويدفعك للتقدم بقوة، فلا تهتم بكم الضغوط التي تشعر بها، فأنت في أوج طموحك.

حظك اليوم برج القوس 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

تمتلك اليوم جاذبية وتألق يؤثر في جميع من حولك، وخاصة مع الشريك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلاد ها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 11-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم أنت قادر على التعبير الجيد عن أفكارك، وتكون لديك الجرأة على فرض أسلوبك بنضج وذكاء، وذلك بسبب وجود الشمس في برجك.

حظك اليوم برج الجدي 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

الفرص أماك متاحة وواعدة لاصلاح العلاقات الشخصية، فلا تضيعها، وحاول أن تجدد والابتعاد عن الروتين.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 11-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم عليك الانتباه لعملك ولأسرتك وأن تقوم بما عليك، حتى وإن كان ضد إرادتك، لأن القمر في وضع معاكس.

حظك اليوم برج الدلو 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

عليك الاستعداد بلباقة للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة لشريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 11-1-2022 على الصعيد المهني

أنت اليوم في أوج تفاؤلا وتشعر بالهدوء النفسي، وتتمكن من تبادل المعرفة مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 11-1-2022 على الصعيد العاطفي

أنت قادر على التعبير عن نفسك ومشاعرك مع الشريك، وتعرف كيف تؤثر في الشريك، بسبب دعم الشمس في برجك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.