السيسي: مصر تستضيف 6 ملايين أجنبي.. وأوروبا ترفض استقبال 10 آلاف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر رصدت 100 مليار جنيه رغم أن الظروف الاقتصادية ليست قوية، بعد تعطل قطاع السياحة بشكل كامل، وهو قطاع كبير كان يدر على الدولة أكثر من 15 مليار دولار، كما تأثرت حركة النقل في العالم كله وهو ما أثر على قناة السويس.

الرئيس: لا نصف ضيوفنا بـ«اللاجئين»

وأضاف الرئيس، في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ: «لم نميز بين المصريين وغير المصريين، الذين لا نصفهم باللاجئين، فهم ضيوفنا وشبابنا، مصر لديها 6 ملايين إنسان بعضهم جاء إليها نتيجة للصراعات أو محدودية القدرات وحجم الفقر في دول قريبة منا.. لا منعناهم ولا قعدناهم في مخيمات، مش بتكلم على 5 آلاف أو 10 آلاف شخص، أصدقاؤنا في أوروبا يرفضون استقبهالم، أنا أتحدث عن 6 ملايين إنسان، مفيش معسكرات لاجئين في مصر».

غير المصريين مندمجين في مجتمعنا

وتابع: «غير المصريين الموجودين في مصر مندمجين في مجتمعنا، يأكلون ويعملون ويشربون ويتعلمون ويتلقون العلاج، إمكاناتنا ليست متقدمة مثل الدول الغنية لكن أتحنا ما لدينا من غير كلام كتير، ومسمحناش لنفسنا إننا نبقى معبر لهم للمجهول ويلقون مصيرا قاسيا للبحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا».