السعودية تعلن خطوات إصدار تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، خطوات إصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا للقادمين من الخارج إلى أراضي المملكة.

وذكرت الوزارة، على حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، أنه يجب اتخاذ 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة من خلال بوابة العمرة الإلكترونية، وذلك على الراغبين لأداء العمرة للقادمين من الدول المسموح لها بالقدوم إلى المملكة العربية، على النحو التالي:

6 خطوات أساسية لإصدار تأشيرة العمرة

1ـ دخول المعتمر على بوابة العمرة الإلكترونية.

2ـ الضغط على استعراض واختيار المعتمر إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة في بلده.

3ـ قيام المعتمر باختيار البرنامج المناسب له.

4ـ يسدد المعتمر قيمة البرنامج المشتمل على الخدمات الأساسية مثل السكن والنقل.

5ـ أن يزود المعتمر المكتب السياحي بجواز سفره وتعبئة أي مستندات خاصة ببرنامج العمرة وتحديد تاريخ المغادرة والعودة.

6ـ يتحقق المعتمر من استكمال اشتراطات إصدار تأشيرة العمرة قبل السفر، وهي إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة، وإصدار وثيقة تأمين طبي، والحصول على لقاح ضد فيروس كورونا معتمد وتقديم شهادة إثبات رسمية، بالإضافة إلى حجز مبدئي لتاريخ ووقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

إذا كنت قادمًا من خارج المملكة، وترغب بأداء فريضة العمرة، يمكنكم التعرف على خطوات إصدار تأشيرة العمرة من خلال بوابة العمرة الإلكترونية. https://t.co/k5dlO25VkR #وزارة_الحج_والعمرة pic.twitter.com/o3mv1q9Uwk — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 11, 2022

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأيام قد ألغت الأيام الماضية، تكرار العمرة وإمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، مضيفة أن المدة المسموحة لتكرار طلب السماح بأداء عمرة جديدة هي 10 أيام من تاريخ انتهاء العمرة السابقة.

تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة

وأرجعت الوزارة في بيان صحفي لها، سبب التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الاحترازية التي جرى إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين والمملكة، وفقا للزيادة المتسارعة في إصابات كورونا والتي تشهدها السعودية في الأيام الماضية.

وفي ديسمبر الماضي، ذكرت الوزارة أن إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة سيكون من خلال تطبيق «اعتمرنا» للراغبين بأداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم.