السعودية تعيد فتح المدارس الابتدائية ورياض الأطفال رغم تزايد إصابات كورونا

تواصل إصابات كورونا في السعودية ارتفاعها، لتقترب من حاجز 5 آلاف حالة يوميًا، إذ أظهرت إحصائية جديدة لوزارة الصحة في المملكة، تسجيل 4778 حالة إصابة مؤكدة، و154 حالة حرجة وحالتي وفاة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 583 ألفًا و531 حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 547 ألفًا و507 حالات بعد شفاء 893 شخصا.

وبرغم تزايد الحالات المصابة بالمملكة والإجراءات وتشديد إجراءات الوقاية للحد من تفشي فيروس كورونا أو متحور أوميكرون، أعلنت المملكة العربية السعودية، بناء على توصيات «التعليم والصحة»، عودة الطلاب والطالبات بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للمدارس.

العودة للدراسة الحضورية بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

وأفادت وسائل إعلام محلية بقرار العودة للدراسة الحضورية بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اعتبارا من 23 يناير الجاري، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية.

وأرجعت وزارة التربية والتعليم والصحة بالمملكة، السبب في اتخاذ هذا القرار، إلى أهمية تكيف المجتمع مع التغيرات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا ، إذ لا يمكن الاستمرار في التعليم عن بعد فقط حتى انتهاء الجائحة، خاصة مع الوصول للحصانة المجتمعية، بزيادة أعداد المحصنين داخل المملكة.

وأشارت إلى نجاح العودة الآمنة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، التي كانت بالتكامل والتنسيق بين الصحة والتعليم، وهو ما نتج عنه إعلان عودة الدراسة حضوريًا لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال.

تشديد الإجراءات الاحترازية

يذكر أنه في وقت سابق قد أعلنت حكومة المملكة عن إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة، فقررت إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر الماضي.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، أن هذا القرار يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

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