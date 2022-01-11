أهالى عزبة التفتيش يشيعون «هاجر» إحدى ضحايا معدية منشأة القناطر «فيديو»

شيع المئات من أهالي عزبة التفتيش التابعة لمحافظة المنوفية، منذ قليل، جنازة «هاجر هاني» إحدى ضحايا سقوط سيارة ربع نقل من على معدية منشأة القناطر وغرقها داخل مياه النيل، حينما كانت تعبر المعدية من قرية «القطا» إلى البر الثاني بعزبة الرمل مركز أشمون في محافظة المنوفية.

انتشال جثث 6 ضحايا للحادث

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري والبالغ عددها 8 فرق، منتشرة بمياه النيل، 6 جثث تم استخراجها من موقع غرق سيارة ربع نقل داخل مياه النيل، في منطقة منشأة القناطر، والتي سقطت من معدية قرية «القطا» عزبة الرمل مركز أشمون في محافظة المنوفية، وذلك مساء أمس.

فيديو الجنازة

8 فرق إنقاذ تشارك قي البحث عن ضحايا الحادث بالنيل

وشارك في عمليات الإنقاذ 8 فرق إنقاذ نهري تابعة لقوات الحماية المدنية في محافظتي المنوفية والجيزة، في عمليات انتشال ضحايا غرق السيارة الربع نقل التي سقطت من المعدية، وتمكنوا من انتشال 6 جثث من الضحايا كانت آخرها جثة الطفلة «دعاء».

وتجري فرق الإنقاذ البحث قبل حلول الليل البحث في محيط سقوط السيارة بنهر النيل للعثور على آخر ضحيتين من المفقودين، وسط دعوات الحاضرين من ذوي الضحايا.

غرق سيارة نقل محملة بالعمال بينهم أطفال من على معدية بالمنوفية

وشهدت محافظة المنوفية غرق سيارة من على معدية تربط قرية «بيئة» بقرية أخرى تابعة لمحافظة الجيزة كان يستقلها نحو 21 شخصًا نجا من بينهم 15 شخصًا، فيما تم انتشال جثث 4 من بينهم طفلة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على العاملين على المعدية وقائد السيارة الربع نقل التي يستقلها الضحايا.