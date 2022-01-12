درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-1-2022 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا، يتضمن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أعلنت الهيئة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر، وتتمثل في سقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ونستعرض في السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الأربعاء:

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 19 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 11

السلوم 17 12

سيوة 17 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 18 08

رفح 18 08

رأس سدر 19 10

نخل 19 02

نويبع 21 15

طابا 19 12

كاترين 18 01

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 13

مرسى علم 24 14

الفيوم 20 08

بني سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 22 08

قنا 23 09

الأقصر 25 10

أسوان 25 11

إدفو 24 12

أبو سمبل 24 12

الوادي الجديد 24 06

شلاتين 25 14

أبو رماد 25 15

حلايب 23 15

رأس حدربة 22 15

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 31 22

المدينة 29 19

الرياض 27 15

المنامة 21 17

أبو ظبي 24 17

الدوحة 24 16

الكويت 22 12

دمشق 17 05

بيروت 21 16

عمان 16 06

القدس 16 09

غزة 20 12

بغداد 22 11

مسقط 24 19

صنعاء 23 10

الخرطوم 37 23

طرابلس 14 11

تونس 12 04

الجزائر 12 07

الرباط 20 06

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وفق البيان الصادر عن الهيئة، أنّ محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، تشهد طقسا معتدل الحرارة نهارًا، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة على جميع الأنحاء في ساعات الليل، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.