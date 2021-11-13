«الأهلي المصري» يتعاون مع «فاست كاب للتكنولوجيا» لدعم مشروعات النقل التشاركي

وقّع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة «فاست كاب» للتكنولوجيا للبدء فى تنفيذ مشروع تشغيل سيارات باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى مجال النقل التشاركى والذكى الذى أُطلق عليه تجارياً «أصيل».

حضر توقيع البروتوكول هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، خلال فعاليات معرض «Cairo ICT»، وقام بالتوقيع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، وعادل عبدالسلام مهنا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فاست كاب للتكنولوجيا (أصيل).

وتقوم الفكرة الأساسية للمشروع على قيام البنك الأهلى بتمويل الأفراد بغرض شراء سيارات ملاكى ثم العمل تحت تشغيل وإدارة الشركة المنفذة «أصيل».

وقال هشام عكاشة إن البنك الأهلى المصرى دائماً يضع فى أولوياته المشروعات التى من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق أهداف اقتصادية مهمة فى مسار التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة فى إطار اهتمام ودعم القيادة السياسية ووزارة النقل بالعمل على التطوير الشامل والمتكامل لقطاع نقل الركاب، مشيراً إلى أن البنك الأهلى المصرى مشارك فى مبادرة إحلال السيارات، ممولاً لأكثر من 3127 مركبة.

وأكد يحيى أبوالفتوح أن البروتوكول يتضمن تمويل السيارات على عدة مراحل بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لتمليكها للشباب للعمل فى المشروع «أصيل»، مشيراً إلى إتاحة كافة الخدمات المصرفية من البنك للشركة ولملاك السيارات ولمستخدمى الخدمة من خلال وسائل الدفع وأدوات التحصيل الإلكترونية.

وقال عادل مهنا إن المشروع يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة، وذلك من خلال تحرى الدقة فى اختيار السائقين وتدريبهم بمقاييس عالية تؤهلهم لتقديم خدمة فريدة للعملاء من خلال برامج تأمينية مختلفة وإتاحة أماكن صيانة السيارات بمستوى متميز. وأضاف أن شركة فاست كاب للتكنولوجيا (أصيل) تخطط للاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٢٠% من السوق المصرية خلال عامين من خلال خططها التوسعية.

وأضاف كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن البنك سيقوم بمنح التمويل المعتمد من جانب «فاست كاب» بنسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة السيارة وبحد أقصى إلى 350 ألف جنيه حال موافقة البنك على منح التمويل للعميل.