طقس الغربية: صقيع وضباب يغطي السماء.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت شوارع وميادين مراكز محافظة الغربية اليوم الثلاثاء، استمرار تقلبات الطقس والأحوال الجوية نتيجة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وانتشار الشبورة المائية والضباب، الأمر الذي دفع الأسر والعائلات لارتداء ملابس ثقيلة والكمامات خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة على مستوى مراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

سوء الأحوال الجوية والطقس يربك الحياة المعيشية للمواطنين

كما تسبب سوء الأحوال المناخية في الساعات الأولي من صباح اليوم في ارتباك حركة النقل والمواصلات مروريا، إثر صعوبة الرؤية لقائدي السيارات والدراجات النارية بكافة الطرق الفرعية والرئيسة المطلة على ضفاف نهر النيل ومياه الترع النيلية الواصلة بين مدن ومراكز «المحلة، طنطا، بسيون، قطور، كفرالزيات، السنطة، زفتي، سمنود».

رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى لتأمين المواطنين

في ذات السياق، رفع ديوان محافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى لتأمين أرواح وحياة المواطنين من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارئ لتلقي شكاوى المواطنين بكافة مجالس المدن والأحياء ودواوين المديريات أثناء موجه الطقس السيئ والصقيع والأجواء الجوية السيئة.

تخصيص 494 معدة لكسح وشفط مياه الأمطار المحتملة

كما أشار محافظ الغربية، إلى توافر ما يقرب من 494 معدة مجهزة لكسح وشفط مياه الأمطار في حال هطول الأمطار المحتملة والدفع بفرق فنية ثابتة ومتحركة تابعة للأحياء بالتنسيق مع مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات للصيانة والتشغيل والتأكد من سلامة غطاسات وبلاعات الصرف الصحي بأنفاق الدلجمون وستوته والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبري.