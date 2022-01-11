محافظ الغربية: حملات تعقيم في لجان المدارس بالمحلة لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة للدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بالتنسيق الكامل مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لإنهاء كافة أعمال مشروعات الرصف وصيانة أعمده الإنارة بنطاق الوحدات المحلية القروية تلبية لرغبات المواطنين بنطاق مركز المحلة.

محافظ الغربية يوجه بإنهاء المشروعات الخدمية بقرى المحلة

كما شدد محافظ الغربية، في تعليماته إلى رئيس المدينة العمالية بضرورة شن حملات تطهير وتعقيم مكبرة لكافة لجان امتحانات نهاية العام بنطاق مدارس للحد من أخطار ظاهرة انتشار فيروس كورونا وتأمين حياة الطلاب والطالبات تزامنا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات الوقائية أثناء دخول اللجان وأداء الامتحانات بشكل دوري.

حملات تعقيم مكبرة للجان الامتحانات بالمدارس

وكلف محافظ الغربية، في توجيهاته إلى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية للتطبيق الإجراءات الاحترازية وتخصيص مطهرات وضمان حسن تهوية كافة اللجان وتطبيق قاعده التباعد بين الطلاب طوال فترة الامتحانات.

الانتهاء من أعمال البنية التحتية بشارع الثورة

وترأس اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اجتماعا تنسيقيا بخصوص مرافق شارع الثورة بقريه محلة أبو علي وامتداده، وذلك بحضور مسؤولي شركه مياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء والغاز والإدارة الهندسية بديوان مركز المحلة الكبرى، كما تناول اجتماع مناقشه الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية لشارع الثورة وامتداده قبل البدء في أعمال الرصف النهائية خلال الفترة المقبلة.

تفعيل غرف العمليات والطوارئ بديوان محافظة الغربية

جدير بالذكر أنه جرى تفعيل غرف العمليات والطوارىء بديوان مجلس المدينة العمالية أثناء موجه الطقس السيئ لتلقي شكاوى واستغاثات الأسر والعائلات خلال فترة استمرار التقلبات الجوية بنطاق قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى.