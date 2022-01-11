وفد قضائي في جولة بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

توجه وفد قضائي مكون من 40 قاضياً ورئيس محكمة، اليوم، لزيارة ميدانية داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وكان في استقبالهم اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية وقيادات المركز.

منشآت حديثة تتوافق مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وشاهد الوفد، خلال الجولة أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، والمنشآت الحديثة المتوافقة مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من تقليل الكثافات إلى مستوى المعايير الدولية، والحفاظ على كرامة وإنسانية النزيل ودعمه تمهيداً لتحويله إلى عنصر منتج أثناء فترة قضاء العقوبة، وإعادة تأهيله ليكون مستعداً لبدء حياة جديدة وشريفة في مجتمعة.

جلسات محاكمة داخل مركز الإصلاح والتأهيل لتوفير عناء نقل النزلاء

وشملت الزيارة، جولة تفقدية داخل مقر المحكمة في مركز الإصلاح والتأهيل الذي يتمّ عقد جلسات المحاكمة فيه ويوفر على النزيل عناء نقله إلى المحاكم المختلفة.