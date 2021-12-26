بدء امتحان المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي في المدارس

تبدأ المدارس اليوم الأحد، عقد امتحان المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي ورقياً بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التي تنمي العديد من المهارات لدى الطالب والتي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مواد معينة، وكثفت المدارس من تنسيقها مع الإدارات والمديريات التعليمية لمتابعة عقد الامتحانات.

«المدارس اليابانية»: أشبه بنشاط الـ«أوبن بوك»

أكدت المدرسة المصرية اليابانية في حدائق أكتوبر، أن امتحان المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي يعقد اليوم في الفصول المدرسية المعقمة جيداً، موضحة أن المهام الأدائية هي النشاط المصاحب للمادة ويشمل 35 درجة.

وأضافت المدرسة في بيان لها، أن الامتحان يقيس قدرة استيعاب الطالب وفهمه للمقرر الدراسي لكل مادة، موضحة أن كل مادة من المقررات الدراسية بها 5 مهام سيتم حل مهمة فقط منهم، مؤكدة أنه يمكن للطالب الاستعانة بالكتاب المدرسي، ويعتبر شبيه بنشاط الـ«أوبن بوك».

لا يجوز في تعديل جدول المهام الأدائية

وفي سياق متصل، أكدت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات على جميع المدارس بضرورة الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم 133 الصدر بتاريخ 21 سبتمبر 2021، الخاص بتنظيم آليات عقد امتحان المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وشددت المديريات في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منوهة إلى أن اليوم الدراسي يستمر حسب جدول المواد كما هو دون أي معوقات.

وأكدت المديريات، على جميع مدارس المرحلة الابتدائية، أنه لا يجوز في تعديل جدول المهام الأدائية، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بعقد الامتحان.

تشمل 35 درجة موزعة على التخطيط الجيد وجديعة العمل والمنتج النهائي

من جانبها، أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن المهام الأدائية تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات وتقدم دليلاً عن تحقيق نواتج التعلم، موضحة أن المعلم ينتقى عددا ًمن المهام المعدة مسبقاً على المنصة التي خصصتها الوزارة لذلك ويساعد المعلم الطلاب في اختيار هذه المهام.

وأضافت في مستند رسمي، أن تنفيذ المهام الأدائية يستغرق حصتين فقط، وتشمل 35 درجة موزعة على التخطيط الجيد وجدية العمل والمنتج النهائي.