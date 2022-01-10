امتحان إنجليزي 5 ابتدائي بالقليوبية من الترم الثاني.. وإجراء عاجل من «التعليم»

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب مدارس إدارة الخانكة التعليمية، من إضافة أسئلة من مقررات الفصل الدراسي الثاني في امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بطلاب الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول، والذي عقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وكشفت عايدة جبريل، مديرة إدارة الخانكة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القليوبية، تفاصيل وضع أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول، من مقررات الفصل الدراسي الثاني، قائلة: «بالفعل موجه المادة وضع أسئلة الامتحان من مقرر الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الدراسي الأول».

الموجه الأول اطلع على الامتحان قبل انعقاده ولم يبلغ بأي مشكلة

وأضافت «عايدة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موجه اللغة الإنجليزية الأول اعتمد اطلع على الامتحان من واضعه قبل تسليمه للمدارس؛ لأنه هو فقط المنوط بالاطلاع عليه وسلم تقريراً للإدارة بسلامة الامتحان، موضحة أنه بعد فتح مظاريف الأسئلة من قبل اللجان الامتحانية تم اكتشاف بالفعل أن الامتحان به أسئلة من الفصل الدراسي الثاني وليس الفصل الدراسي الأول، ويعتبر ذلك مخالفة لقواعد وضع أسئلة الامتحان التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحويل واضع الامتحان للتحقيق

وأكدت عايدة جبريل، أنه طباعة امتحان احتياطي على الفور وتسليمه للطلاب بعد أن تم تأجيل الامتحان لمدة ساعة وتم تأجيل امتحان الدراسات الاجتماعية أيضاً لمدة ساعة لنفس الصف الدراسي، منوهة بتحويل الموجه الأول والموجه واضع الامتحان للتحقيق نظراً؛ لمخالفتهم لقواعد وضع الامتحانات: «طبعا اللي غلطان لازم يتحاسب ويمكن أن تصل عقوبتهم إلى الحرمان من وضع أي امتحانات فيما بعد».

وأشارت إلى أنها توجهت إلى مديرية التربية والتعليم بنتائج التحقيقات التي تم إجراؤها مع الموجهين لاتخاذ الإجراء اللازم حيالهم، مشيرة إلى أن الامتحان الاحتياطي الذي عقد سار بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم تصدر أي شكاوى من الطلاب بشأن طبيعة ونوعية الأسئلة، وتطبق الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

لم يتم رصد أي محاولات لتسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشارت مديرة إدارة الخانكة التعليمية، إلى أن وضع أسئلة من خارج المقرر الدراسي في الامتحان وطباعة امتحان جديد تسبب في تحمل الإدارة تكاليف طباعة وهو ما يتم معاقبة واضع الامتحان عليه، مؤكدة رفض تأجيل الامتحان ليوم آخر حتى لا يتسبب الأمر في إرهاق الطلاب.

وأكدت أنه لم يتم رصد أي محاولات لتسريب امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أنه تشكلت غرفة عمليات مركزية بالإدارة التعليمية لمتابعة سير أعمال الامتحانات في جميع المدارس والوقوف على أي مشكلات والتعامل معها على الفور، مشيرة إلى أنه تم تكليف جميع الموجهين الأوائل بمراجعة جميع الامتحانات في المواد المقبلة؛ للتأكد من مطابقتها لمقرر الفصل الدراسي الأول.