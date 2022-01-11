«إنقاذ الطفولة الدولية»: 1.4 مليار طفل حول العالم تأثروا بجائحة كورونا

كشف الدكتور محمد مؤمن، مدير برامج المهاجرين واللاجئين بهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، تفاصيل ورشة عمل متعلقة بالتعليم ومسارات التعافي من كورونا عقدت قبل انطلاق منتدى شباب العالم، قائلًا إنَّ جزءا أساسيا جرت مناقشته بالورشة، إذ إنَّه يوجد 1.4 مليار طفل حول العالم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي تأثروا بجائحة كورونا.

431 مليون طفل أفريقي لا يجدون طرقا للتعلم

أضاف «مؤمن»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلاميان محمد مصطفى شردي ولبنى عسل، في حلقة خاصة من شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنَّه من بين الـ 1.4 مليار طفل يوجد 431 مليون طفل لا يجدون طرق الوصول للتعليم بأي وسيلة سواء افتراضية أو غيرها، النسبة الأكبر منهم في قارة أفريقيا.

90% من سكان أفريقيا ليس لديهم إنترنت

وأوضح مدير برامج المهاجرين واللاجئين بهيئة إنقاذ الطفولة الدولية أنَّ 90% من سكان قارة أفريقيا ليس لديهم أدوات للإنترنت، كما أنَّ 82% من السكان ليس لديهم الجهاز الذي يستخدمونه.

ولفت إلى أنَّ ورشة العمل أوصت بضرورة وجود مليون معلم لديهم القدرة على استخدام وسائل التعليم الافتراضي، إضافة إلى تضافر شركات التكنولوجيا الكبرى لتوفير الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية، وهذا شيء مطروح من قبل الشركات الكبرى لأن تكلفته منخفضة، ولا يحتاج لبنية تحتية معقدة، وتوفير أجهزة الكمبيوتر التي قد يستخدمها الطلاب في منازلهم بأسعار في متناولهم.

تأثيرات كورونا السلبية ستطال الدول المتقدمة إذا لم تساعد جيرانها

وأفاد مدير برامج المهاجرين واللاجئين بهيئة إنقاذ الطفولة الدولية بأن العالم في مركب واحد، «إذا لم تساعد الدول المتقدمة الدول التي تعاني من جائحة كورونا بشكل كبير بعد فترة ستتأثر وسيصلها بشكل سلبي».