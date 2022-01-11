نائب «مستقبل وطن»: مصر تصدر حضارة التسامح وحرية الفكر إلى العالم

قدم النائب إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التهنئة لكل المصريين بتنظيم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، مشددًا على أنه من حق كل مصري أن يفتخر به، حيث إن كل الموجودين به يعتبروا سفراء ينقلون مدى قدرة مصر على التنظيم.

«المصري»: بلدنا يصدر التسامح للعالم

وأضاف «المصري»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن الاختلاف سنة الحياة ويؤدي إلى النجاح، وكل الحضور رأوا مصر على طبيعتها، والتسامح الموجود بها، وكل هؤلاء يؤكدون أنها هي الحضارة والتاريخ، مشددًا على أن مصر تصدر الحضارة القائمة على التسامح وحرية الفكر وحرية العقيدة، لكل دول العالم.

مصر هي الأمن والآمان

في السياق، قالت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، في مداخلة مع نفس القناة، إن نجاح مصر في تنظيم المنتدى يمثل رسالة للعالم كله بأن مصر هي الأمن والآمان، وقادرة على تحقيق المستحيل وتنظيم الفعاليات العالمية، لافتة إلى أن المنتدى كان به جلسة لمناقشة التغيرات المناخية، وهذا يؤكد حرص مصر على تخفيض الانبعاثات والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر للحفاظ على كوكب الأرض من الكوارث الطبيعية.

يذكر أن منتدى شباب العالم حدث عالمي تنظمه مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سنويًا، حيث عُقدت منه 3 نسخ في أعوام 2017 و2018 و2019، ثم توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، في عامي 2020، و2021، ثم عاد في نسخته الرابعة التي انطلقت فعالياتها أمس وتستمر حتى 13 يناير الحالي، إذ تعقد فاعلياته بمدينة السلام بشرم الشيخ، ويعود المنتدى هذا العام تحت شعار «العودة معًا»، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة السلام شرم الشيخ.