أرملة شهيد ووالدة آخر لـ«السيسي»: «نفتخر بتضحياتهم.. وبندعي لك»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكاتب رواد الأعمال، ومعرضي «أبناء سيناء»، و«تراثنا»، ومتحف حياة كريمة في منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في الفترة ما بين 10 يناير لـ 13 يناير، إذ تحدث مع بعض السيدات التي يعملون في الحرف اليدوية والأقمشة البدوية للاطمئنان على أوضاعهم، ومدى جودة تسويق منتجاتهم، إذ قال لهم «طمنوني الأمور ماشية كويس ؟ والتسويق ماشي كويس».

أرملة شهيد لـ«الرئيس»: وعدت فأوفيت

وردت إحدى السيدات على الرئيس بالقول: « الحمد لله يا ريس، كله بفضل حسك وبفضل ربنا»، فرد الرئيس السيسي: «لا ده كله بفضل ربنا»، فيما قالت آخرى: «إحنا مش بنبطل دعاء ليك ياريس، وإحنا فداك يا رئيسنا»، فقاطعها السيسي قائلًا: «إحنا اللي فداكم»، وذكرته بأنها أرملة الشهيد محمد سلمى عبد ربه السواركة، وأنها طلبت منه أمر بخصوص الشهداء في عام 2015، ووعدها آنذاك بتنفيذه وأوفى بوعده بالفعل، وقالت: «حضرتك وعدت وأوفيت والله بنشكرك يا ريس».

السيسي يستجيب لطلب سيدة

وعرفت سيدة أخرى نفسها للرئيس قائلة إنها والدة الشهيد محمد سمير، وأضافت «حضرتك شرفتنا يا ريس، وكان نفسي أقابل حضرتك من زمان، نفسي الناس كلها تعرف أني أم شهيد، وبفتخر إني أم شهيد، وبحسد الناس اللي حضرتك بتقابلهم صدفة في الشارع، نفسي كنت أقابل حضرتك من زمان»، ورد السيسي: «والله أنا ليا الشرف»، وطلبت منه سيدة أخرى عمل سوق خاص بالأعمال اليدوية في القاهرة لتخزين منتجاتهم به كي لا يكون هناك صعوبة في جلب الأعمال اليدوية لبيعها في القاهرة، فرد السيسي: «من عنيا».