عاجل.. مصرع 4 أطفال بحريق هائل بشقة في الهرم

توفى منذ قليل، 4 أطفال في حريق مدمر داخل شقة أسرة في كفر طهرمس بالهرم، تبين أن الأطفال الأربعة المتوفين هم جودي عماد جمال 8 سنوات، وأشقاؤها يوسف 6 سنوات، وجورين 5 سنوات، وعبد الرحمن سنة ونصف.

لعب بالكبريت أثناء غياب الأم

وبحسب تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتوفين كانوا يعبثون بالكبريت وقت غياب الأب والأم.

معاينة مكان الحريق

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، أشرف عليها العميد أحمد دسوقي، مأمور قسم شرطة الهرم، وتمت معاينة مكان الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.