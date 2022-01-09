التضامن توفر تدريبات على المنسوجات وتسدد مديونيات الصيادين بشمال سيناء

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة «مصر الخير» بشأن التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية في المحافظات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» وعلي الأخص محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية «تتلف في حرير» و«بر أمان»، وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

تدريبات على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية

وشمل بروتوكول التعاون دعم صغار الصيادين من خلال سداد المديونيات المستحقة على الصيادين طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مما يمكن الصيادين من تجديد تراخيصهم، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا يشمل فقط صيادي شمال سيناء الذين تعرضوا لوقف مزاولتهم للصيد من خلال التصدي للعمليات الإرهابية خلال الأعوام السابقة.

ووقع البرتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ومحمد محسن أمين عام صندوق مؤسسة «مصر الخير».

سداد المديونيات المستحقة على صيادي شمال سيناء

يأتى بروتوكول التعاون مع مؤسسة «مصر الخير» في إطار توفير وزارة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز ودمجهم في سوق العمل الرسمي.

وتسعى وزارة التضامن، إلى تطوير الشراكة وتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص للاستثمار المشترك في تنمية المواطن والمجتمع، ومدّ شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وتحسين مستوى معيشة أسرهم.

ويهدف البروتوكول إلى توفير التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية في المحافظات المستهدفة فى المبادرة الرئاسية «تتلف في حرير» خاصة في شمال سيناء، إضافة إلى تشغيل المتدربين بعد الانتهاء من فترة تدريبهم في بعض مراكز التكوين المهني التابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة.

إتاحة أماكن وأنوال وخامات ومكافآت للمتدربين لمدة 6 أشهر

ووعدت وزارة التضامن الاجتماعي، بإتاحة أماكن لتنفيذ التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية، وكذلك توفير عدد من الأنوال للمستفيدين، وتوفير خامات لصناعة السجاد اليدوي «صوف وقطن»، ومنح مكافات للمتدربين لمدة 6 أشهر.

في المقابل، تلتزم مؤسسة «مصر الخير» بتوفير مدربين علي صناعة السجاد والكليم، إضافة إلى التدريب والتأهيل على صناعة السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات اليدوية والمشغولات السيناوية في المحافظات المستهدفة فى مبادرة «تتلف في حرير»، خاصة محافظة شمال سيناء، والالتزام بمدة التدريب 6 أشهر لإخراج متدربين قادرين على العمل.

فيما طلبت وزارة التضامن من مؤسسة «مصر الخير» التعاون في دراسة حالات صيادي شمال سيناء المستحق عليهم متأخرات تأمينية لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتأكد من أحقيتهم في سداد المتأخرات التأمينية، وإنهاء المديونيات والقضايا المرفوعة عليهم حتى يتسنى لهم تجديد تراخيص الصيد الخاصة بهم.

كما أكّد الدكتور محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة «مصر الخير» عضو مجلس الأمناء، أنَّ مؤسسة «مصر الخير» تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل على توفير فرص العمل للمحتاجين وكذلك التدريب على العمل من خلال البرامج التدريبية المختلفة.

وقال «محجوب»، إنَّ مؤسسة «مصر الخير» تركز جيدًا على توفير فرص العمل للأسر المستحقة من خلال تدريبهم وثقلهم بالقدرات والمهارات المختلفة اللازمة لذلك، إذ إن مؤسسة «مصر الخير» تهتم بإعطاء السنارة للأسر الأولى بالرعاية وتأهيلها وتدريبها وتوفير فرص العمل المناسبة التي توفر له الطعام والاحتياجات اليومية.

وأوضح أنَّ «مصر الخير» تشارك بقوة في المشروعات كثيفة العمالة لتوفير الكثير من فرص العمل، فمثلاً يجرى بناء مصانع الملابس فى محافظة المنيا،مع التنسيق في إدارتها مع القطاع الخاص لشركات تصدير الملابس الجاهزة للخارج فإذا كان يعمل فى المصنع الواحد 1000 عامل، وبإنشاء 3 مصانع،وعليه يجرى توفير 3 آلاف فرصة عمل ودعم اقتصادي للأسر.