إصابة شخصين في تصادم سيارة بدراجة نارية بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بطريق البصيلي في مركز رشيد، أثناء الذهاب للعمل، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل، وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من محمد رمضان عطالله، 32 سنة، ومقيم في الغابشة في مدينة رشيد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى والحوض، وهيثم سمير عبد السلام، 33 سنة، ومقيم في الملقة برشيد، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وكسر في الجمجمة، وكسر في الحوض.

ونُقل المصابان إلى مستشفى رشيد العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل غرقا

وفي وقت سابق، لقي طفل مصرعه إثر غرقه بترعة أمام منزله بقرية منشيت ميت التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة أمس، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

وتبين أن الطفل أثناء لهوه سقط داخل الترعة أمام منزله بقرية منشية ميت التابعة لمركز الدلنجات، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يدعى محمد عادل علي عبدالواحد، عامين، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى رشيد العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.