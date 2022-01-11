إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي في البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية أبودينا التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث الطريق الساحلي

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أمام قرية أبو دنيا بالطريق الساحلي بنطاق ذات المركز، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

نقل المصابين إلى المستشفى

بالانتقال والفحص تبين إصابة «محمود درويش نوفل - 63 عاما» مقيم مطوبس كفر الشيخ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليسرى، و«صفاء عبدالعليم عيسى - 55 عاما» مقيمة مطوبس كفر الشيخ، مصابة بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه نزيف في البطن وكسر في الجمجمة، و«أحمد عبدالرحمن»، بجروح وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، ونقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.