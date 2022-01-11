طقس البحيرة اليوم: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 21

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، حالة الطقس جيدة وسط وسطوع لأشعة الشمس على كافة الأرجاء، مع هبوب رياح خفيفة إلي متوسطة بداية من مساء أمس الاثنين، حيث تستمر تلك الرياح منذ يومين، لاسيما المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية».

وشهدت البحيرة، أمس ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعتاد حيث بلغت درجة الحرارة 18 درجة مئوية، فيما سجلت اليوم 21 درجة مئوية وبلغت نسبة الرطوبة في الجو 30%، ووصلت سرعة الرياح إلي 26 كيلو متر في الساعة، وانعدمت فرص سقوط الأمطار على شتى المدن والمراكز.

1200 معدة شفط في انتظار أمطار البحيرة

كان قد استعدت محافظة البحيرة لاستقبال فصل الشتاء بالدفع بأكثر من 1200 معدة داخل الشوارع والميادين، كما جرى تنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات وصفايات مياه الأمطار في العديد من المدن والمراكز، وذلك ضمن الخطة الاستباقية لمواجهة الطقس السيئ في البحيرة.

كما وجه محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما وجه بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بمتابعة الأوضاع أول بأول وتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

محافظ البحيرة يوجه بمراجعة العقارات الآيلة للسقوط

كما وجه محافظ البحيرة بضرورة متابعة أعمال الصرف الصحي وكذلك تثبيت اللوحات الإعلانية بشكل جيد في الشوارع والميادين تحسباً لوقوع مكروه أثناء هبوب الرياح، مشددا على مراجعة كافة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

كما شدد على متابعة المعديات النهرية العامة بالبحيرة لاسيما في موجة الطقس السيئ وهبوب الرياح والتأكد من عوامل الأمان بها، موجها بفصل التيار الكهربائي عن المدارس في حالة سقوط الأمطار الغزيرة، وفصلها أيضا عن الأماكن غير الأمنة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.