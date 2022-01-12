ناقدة فنية تشيد بعرض «كنا واحد» بمنتدى الشباب: شرح ماذا فعل بنا كورونا

قالت الناقدة الفنية، ماجدة موريس، إنّ المسرحية التي عرضت خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي حملت اسم «كنّا واحد»، كشفت عما واجهته البشرية جمعاء جراء جائحة فيروس كورونا، التي نالت من مختلف المجتمعات واقتصاديتها، مضيفة: «المسرحية في تقديمها كانت أروع ما يمكن، وشرحت كورونا عمل إيه فينا كمجتمع عالمي».

موريس: الفكرة وصلت لجميع الحضور في المنتدى

وأضافت «موريس»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية أية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أنّ الفن لغة مشتركه يفهمها العالم كله، لذا وصلت فكرة المسرحية لكل المشاركين بمنتدى شباب العالم المقام بمدينة السلام بشرم الشيخ: «الفكرة وصلت لأن الفن لغة مشتركة بين العالم كله».

موريس: المسرحية قدمت لغة فنية عالية في التعبير عن ما حدث في كل دول العالم

وتابعت الناقدة الفنية: «شوفنا اللي حصل في العالم كله بسبب كورونا، وفي إيطاليا كان الناس بيقعدوا في البلكونات عشان يتكلموا مع بعض لأنهم زهقوا من القعدة في البيت، والمسرحية قدمت لغة فنية عالية في التعبير عن إيه اللي حصل في العالم، وكانت من أجمل المشاهد في مشهد ملتقى شباب العالم في نسخته الرابعة».