مياه الإسكندرية تطالب المواطنين بتسهيل مهمة قراءة العدادات: «للتوفير»

طالبت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، جميع المواطنين بضرورة تسهيل مهام قارئ العدادات، مؤكدة أن ذلك لمصلحة المواطنين حفاظاً على أموالهم، حيث إنه في حال تعذر قراءة العداد سيؤدي ذلك إلى وضع قراءة افتراضية مع وضع كمية استهلاك تقديرية أكبر من الفعلية وبالتالي تصبح قيمة الفاتورة أعلى من المعدل الطبيعي.

وضع كمية استهلاك تقديرية تؤدي لتراكم القراءات

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل، أن وضع كمية استهلاك تقديرية أقل من الفعلية يؤدي إلى تراكم القراءات وظهورها بصورة عالية جدا عند قراءتها فعليا بعد ذلك.

خطوات لتسهيل مأمورية قارئ عدادات المياه في الإسكندرية

وطالبت بتسهيل مأمورية قارئ العدادات علي إتمام مهمته عن طريق فتح المكان الذي به العدادات في حالة إغلاقه، أو تنظيف المكان الذي به العدادات بصورة دورية وتنظيف العدادات لسهولة قراءتها بصورة سليمة، بجانب توفير الوسائل التي تساعد القارئ علي إتمام مهمته كوضع كرسي أو سلم في حالة الأماكن المرتفعة أو إتاحة الطريق للقارئ .

خطوات لتوفير قيمة فاتورة مياه الشرب في الإسكندرية

كما شددت الشركة على الإبلاغ عن أي عداد تالف أو مكسور أو «مردوم»، والتقدم بطلب «أمر قفل» في حالة الأماكن غير المستخدمة، وعدم استخدام أي وصلات غير قانونية بدون علم الشركة، والإسراع بطلب تركيب عداد في حالة عدم وجود عداد بجانب الإسراع بإصلاح أي سيفون أو وصلة تالفة داخل شقتك للمحافظة على المياه وتوفير في قيمة الفاتورة.