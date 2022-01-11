مواعيد القداس الإلهي بـ«مرقسية الإسكندرية»: قداسات الأحد بدون حجز

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية المواعيد الجديدة وطرق الحضور الخاصة بالقداسات الإلهية التي تقام خلال كل أسبوع عقب انتهاء صوم الميلاد المجيد، حيث تقرر إقامة 7 قداسات بدءاً من غدا الأربعاء وحتى الأحد المقبل على أن يتم إعلان جدول آخر عقب عيد الغطاس المجيد، فيما يشهد جدول ذلك الأسبوع حدثا فريداً منذ ظهور فيروس كورونا، حيث عادت قداسات يوم الأحد تستقبل المصلين بدون حجز مسبق معتمدين على نظام أسبقية الحضور.

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن تلك القداسات منتصفها يقام بأسبقية الحضور والنصف الآخر بالحجز المسبق، وذلك بالتزامن مع الطرق الجديدة تم إطلاقها لحضور القداس الإلهي في كنائس الإسكندرية في ظل الموجة الرابعة لكورونا.

طرق حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي يسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال فترة صوم الميلاد المجيد.

ووفقاً لما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، عن مواعيد القداسات الإلهية خلال الأيام المقبلة، فقد تكررت إقامة 7 قداسات إلهية خلال الأسبوع الأول بعد عيد الميلاد المجيد، وتمثل نظام حضور القداس الإلهي خلال تلك الأيام بنظام الحجز المسبق في 3 قداسات بينما يتم الحضور بنظام أسبقية الحضور في 4 قداسات.

مواعيد القداس الإلهي في الإسكندرية

- الأربعاء من 6:30 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحاً وجميعهم بنظام أسبقية الحضور.

- الجمعة من 7 إلى 9، ومن 9 إلى 11 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.

- السبت من 7 إلى 9 بنظام أسبقية الحضور.

- الأحد من 6:30 إلى 8، ومن 8:15 إلى 10 صباحاً وكلاهما بأسبقية الحضور.