انتهاء مشروع الصرف الصحي بمنطقة الفلكي في الإسكندرية بتكلفة 40 مليون

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة الفلكي بتكلفة قاربت 40 مليون جنيه، بإنشاء شبكات انحدار رئيسية وفرعية بأطوال 5 كيلو متر، فيما أطلق إشارة البدء لإعادة الشيء لأصله بمنطقة الفلكي بتكلفة مبدئية 2 مليون جنيه.

محافظ الإسكندرية: نحتاج رفع ميزانية الرصف بسبب تأثيرات الأمطار

وأضاف «الشريف» خلال تواجده وسط أهالي منطقة الفلكي بحي المنتزة أول شرق الإسكندرية، وبحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، ونواب دائرة المنتزة أول، أنه سيتم العمل على تطوير شوارع منطقة الفلكي، مؤكداً أن الإسكندرية تحتاج إلى رفع ميزانية الرصف بسبب تأثيرات الأمطار.

2 مليون جنيه لإعادة الشيء لأصله في منطقة الفلكي

وتفقد محافظ الإسكندرية، أعمال مشروع توصيل شبكة الصرف الصحي بشارع 16 الرئيسي بمنطقة الفلكي ومتفرعاته، بنطاق حي المنتزة أول، مؤكداً على إعادة الشيء لأصله بتكلفة 2 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي سيقوم برصف 800 متر ما بين 500 متر الشارع الرئيسي و300 متر للشارع الجانبي، بحسب أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.

والتقى المحافظ عددا من أهالي منطقة الفلكي أثناء تفقده للاستماع إلى مشكلاتهم، ووعد بتلبية طلباتهم في الملفات التي تختص بها المحافظة على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية، بينما التقى إحدى أسر المنازل المتضررة من توسعة الطريق والتي قد قام مسبقا بحل مشكلتهم بتوفير شقق بديلة وأثنوا على ذلك وقدموا الشكر له.