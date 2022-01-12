العليا للفيروسات توضح أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون.. تشبه الإنفلونزا

كشفت الدكتور وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، أعراض متحور أوميكرون 2021، لافتة إلى أنّ غالبية الأعراض الخاصة بالمتحور الجديد تتشابه مع أعراض الأنفلونزا العادية، قائلة: «هناك خلط كبير بين أعراض أوميكرون والأنفلونزا لأنّ الاختلافات بسيطة جداً ولكن متحور أوميكرون يركزعلى الجهاز العلوي التنفسي مع وجود ألم في الحلق».

العليا للفيروسات توضح أعراض فيروس كورونا أوميكرون

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أعراض أوميكرون تتمثل في الرشح وغيرها من الأعراض الخاصة بالانفلونزا، بجانب ظهورأعراض جلدية كالطفح الجلدي، وتحول لون اللسان إلى اللون البني، مع وجود طنين بالأذن في بعض الحالات.

العليا للفيروسات: يجب على المواطنين الحصول على لقاح كورونا

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المواطنين حال ظهور أي أعراض مرضية، التعامل مباشرة معها على أنها أعراض الإصابة بأوميكرون ويتم التوجه للطبيب المختص للكشف ومن ثم إجراء التحاليل والأشعات الطبيبة اللازمة التي تؤكد الإصابة من عدمه، بجانب عدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون إستشارة الطبيب المختص منعًا لحدوث أي أعراض جانبية خطيرة .

وأكدت عضو العليا للفيروسات التنفسية، أنّه يجب على المواطنين الحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة الفيروس وتقليل حدة الأعراض حال الإصابة، موضحة أنّ جميع لقاحات كورونا آمنة وفعّالة وبصورة كبيرة مع الفيروس ومتحوراته ولم تظهر أي أعراض خطيرة للذين حصلوا على اللقاح، مع الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة .