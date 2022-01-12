اتفاقية لإنشاء مصنع إنتاج أكسجين طبي لمستشفيات الصعيد بـ260 مليون جنيه

أعلن أحمد رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إير سبلاي»، أنَّ شركته وقعت اتفاقية لإنشاء مصنع غازات طبية مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، التعاون الذي يعتبر الأول من نوعه بين كيما -التي تمثل قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنَّ مصنع إنتاج الأكسجين الطبي مع «كيما» يعد من أهم المشاريع الوطنية في صعيد مصر، الذي سيجرى إنشاؤه بإجمالي استثمارات تقدر بـ260 مليون جنيه، مؤكّداً أنَّ المشروع يجسد تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

«صادق»: مصنع أسوان سيضخ 170 طن أكسجين ونتروجين يوميًا

ومن جهته، قال كريم صادق، المدير العام لمجموعة «إير سبلاي» ومدير المشروع، إن المصنع الذي سيتمّ تأسيسه في أسوان سينتج 170 طنًا يوميًا من الأكسجين والنيتروجين، مشيراً إلى أنَّ كيما ستزود شركة «إير سبلاي» بقطعة أرض لبناء المصنع وامتلاكه وتشغيله وفقًا لممارسات صناعية جيدة وآمنة، مضيفاً إن المشروع سيكون أكبر مصنع للغازات الطبية في صعيد مصر، وهو الأمر الذي يجعل من شركة «إير سبلاي» لتكون المورد الحصري في صعيد مصر.

وأشار المدير العام لمجموعة «إير سبلاي»، إلى أنَّ تشييد المشروع ستشرف عليه مجموعة «SIAD Macchine Impianti» الإيطالية، مضيفًا أنَّ إمداد الغاز سيبدأ في القريب العاجل.

استهلاك «كيما» من الغاز قد يصل لـ4 آلاف متر في الساعة على مدار 4 سنوات

كما لفت إلى أنَّه من المتوقع أن تستخدم شركة كيما من 3 آلاف إلى 4 آلاف متر مكعب عادي في الساعة من إمداد الغاز خلال أربع سنوات، مؤكّداً أنَّ المشروع يهدف إلى إمداد شركة كيما باحتياجاتها من الغازات الصناعية بمعدل 40-50٪ من الطاقة الإنتاجية، مضيفًا أنَّ فائض الغاز المنتج المقدر بـ100 ألف طن، سيتمّ توفيره لمستشفيات صعيد مصر لمحاربة فيروس كورونا.

ومن المستهدف أنَّ يعمل مشروع المصنع الجديد على سد احتياجات محافظات الصعيد وأسوان من الغازات الطبية، خاصة الأكسجين والنتروجين، نظراً لزيادة الحاجة إليه في المستشفيات.