انطلاق قافلة طبية بيطرية في قرى يوسف الصديق بالفيوم ضمن «حياة كريمة»

تنظم مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، قافلة علاجية بيطرية مجانية بقرية الخواجات التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالفيوم والمركز القومي للبحوث، والتي تقوم بتوقيع الكشف الطبي على الماشية، وتشخيص وعلاج أمراض الحيوانات والدواجن، وإجراء العمليات الجراحية إذا تطلب الأمر.

كشف وسونار وعلاج بالمجان

وقال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، في بيان صحفي، أنّ القافلة ستقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، إضافة إلى توقيع الكشف بالسونار لتشخيص الحمل، والفحص التناسلي، وإجراء العمليات الجراحية إذا تطلب الأمر، كما تشمل تشخيص وعلاج أمراض الدواجن.

حماية الثروة الحيوانية والداجنة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنّ تعاون المواطنين ومُربي الماشية معهم، والاهتمام بتوقيع الكشف الطبي على الماشية، يساعدهم في تقديم خدمة طبية أفضل تساهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها.

ضرورة حضور الفلاحين

وناشدت مديرية الطب البيطري، فلاحو ومُربي الماشية، وربات البيوت بقرية الخواجات، بضرورة التوجه إلى القافلة بماشيتهم والطيور الخاصة بهم، لتوقيع الكشف عليها وأخذ عينات منها للتأكد إذا كانت صحتها جيدة أو مريضة، ولتقصي مرض أنفلونزا الطيور، وعلاجها إذا كانت مصابة بأي أمراض، خصوصاً في ظل برودة الطقس التي تتسبب في إصابة الطيور ببعض الأمراض.

تلقيح صناعي لتحسين الإنتاج

على جانب آخر، نظمت إدارة التلقيح الصناعي بمديرية الطب البيطري، حملة لتلقيح الماشية صناعياً، بناحية قرى الإعلام، وبيهمو، وجرفس، بنطاق مركزي الفيوم وسنورس، حيث جرى التنبيه على أطباء نقاط التلقيح الصناعي بزيادة النشاط، وذلك لتحسين السلالات الوراثية من الماشية، وإنتاج أجيال تحمل صفات وراثية ذات إنتاجية عالية من اللبن واللحم.