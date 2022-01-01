خريطة قطع الكهرباء هذا الأسبوع في الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ للصيانة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم عن خطة فصل التيار الكهربائي ‏علي مدار هذا ‏الأسبوع، خلال الأول حتى 6 يناير 2022، وذلك في عدة مناطق في المحافظات التابعة للشركة، وهي ‏‏الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وذلك لإجراء أعمال ‏الصيانة، حسب المناطق ‏المحددة في الجداول الأسبوعية.‏

مواعيد قطع التيار الكهربائي والمناطق المتأثرة بأعمال الصيانة

ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، على صفحتها الرئيسية بموقع ‏التواصل ‏الاجتماعي «فيسبوك»، جداول تتضمن مواعيد قطع التيار الكهربائي والمناطق المتأثرة بأعمال الصيانة وقطع الكهرباء في 4 ‏قطاعات تابعة لها، وهي جنوب الدقهلية، وشمال الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط‏، وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج ‏لشبكات الجهد المتوسط لفرق ‏الصيانة خلال هذا الأسبوع، والخطة الطموحة لشبكة الجهد المتوسط وكذلك بيان أعمال خطة الإحلال ‏والتجديد.

فترات قطع الكهرباء على مدار اليوم

وبحسب بيان الشركة، فإن فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة تتراوح من 3 إلى 5 ‏ساعات يوميا، تبدأ ‏من الساعة 9 صباحا في كل المناطق، وتنتهي الساعة 12 ‏ظهرا أو 2 ظهرا حسب الوقت الذي ‏تحتاجه الصيانة.‏

وأكدت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء‏، أن الأعمال التي تُجرى تتضمن الصيانة علي الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتعدد أعمال ‏الصيانة بين تحسين ‏الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار علي ‏كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو ‏تركيب الخلايا الجديدة.

وأهابت الشركة، بالمواطنين في محافظات «الدقهلية ‏‏– دمياط – كفر ‏الشيخ»، وقاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع ‏الكهرباء والهيئات والمصالح ‏والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما ‏يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة ‏انقطاع الكهرباء المعلنة.‏