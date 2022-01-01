خريطة قطع الكهرباء هذا الأسبوع في الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ للصيانة
كتب:
صالح رمضان
12:14 م | السبت 01 يناير 2022
خطة قطع الكهرباء عن الدقهلية وكفر الشسيخ ودمياط
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم عن خطة فصل التيار الكهربائي علي مدار هذا الأسبوع، خلال الأول حتى 6 يناير 2022، وذلك في عدة مناطق في المحافظات التابعة للشركة، وهي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، حسب المناطق المحددة في الجداول الأسبوعية.
مواعيد قطع التيار الكهربائي والمناطق المتأثرة بأعمال الصيانة
ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، على صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جداول تتضمن مواعيد قطع التيار الكهربائي والمناطق المتأثرة بأعمال الصيانة وقطع الكهرباء في 4 قطاعات تابعة لها، وهي جنوب الدقهلية، وشمال الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لفرق الصيانة خلال هذا الأسبوع، والخطة الطموحة لشبكة الجهد المتوسط وكذلك بيان أعمال خطة الإحلال والتجديد.
فترات قطع الكهرباء على مدار اليوم
وبحسب بيان الشركة، فإن فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة تتراوح من 3 إلى 5 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة 9 صباحا في كل المناطق، وتنتهي الساعة 12 ظهرا أو 2 ظهرا حسب الوقت الذي تحتاجه الصيانة.
وأكدت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الأعمال التي تُجرى تتضمن الصيانة علي الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتعدد أعمال الصيانة بين تحسين الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار علي كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو تركيب الخلايا الجديدة.
وأهابت الشركة، بالمواطنين في محافظات «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، وقاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع الكهرباء والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء المعلنة.