ممثل الأمم المتحدة: نتعاون مع مصر لدعم الإصلاح الهيكلي

أشادت إيلينا بانوفا، ممثل الأمم المتحدة المقيم في مصر، بجهود الحكومة المصرية في إطلاقها للمرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، واغتنام فرصة جائحة كورونا من أجل المضي قدما، موضحة أن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الحكومة المصرية وتدخل في شراكة معها من أجل الإصلاح لأن الإصلاحات الهيكلية سوف تركز على توفير فرص العمل.

التخفيف من الفقر يقع في قلب التنمية الدولية

وقالت ممثل الأمم المتحدة المقيم في مصر، إن التخفيف من الفقر يقع في قلب التنمية الدولية، موضحة أنه بعد جائحة كورونا يركز جدول أعمال التنمية ويضع هدفه الأول على إنهاء الفقر بكل صوره، فقد أدركنا أنه سيظل أكبر تحد يواجه العالم، فحينما واجه العالم جائحة كورونا أصبح الأمر لايتعلق فقط بالأزمة الصحية، بل أصبحت أزمة تنموية، ومن عانوا أكثر من غيرهم هم الفقراء خلال الجائحة، حيث أصبحت الأزمة لديهم أزمة مزدوجة، حيث كانوا هم أكثر من غيرهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أنهم كانوا غير قادرين على الحصول على الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة، مشددة على أنه وفقا للإحصائيات فإن جائحة كورونا قد زادت من الفقر العالمي بنحو نصف مليار شخص، أي 8% من تعداد العالم.

كورونا دفعت نحو 120 مليون شخص للفقر الشديد

وأضافت الممثل للأمم المتحدة المقيم في مصر خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن جائحة كورونا بالعالم الماضي دفعت نحو 120 مليون شخص للفقر الشديد، موضحا أن الفقر الشديد زاد من فجوة عدم المساواة بين الشمال والجنوب، مما عرقل المسير والمضي قدما.

وشرحت الممثل للأمم المتحدة المقيم في مصر، خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر» أن التعافي من فيروس كورونا وآثار الفقر التي تسببت بها لابد أن يكون تحوليا، حيث لا يمكننا العودة مرة أخرى للهياكل التي سبقت الجائحة والتي زادت من مستويات الفقر.