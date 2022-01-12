الاتحاد العربي للتطوع: حياة كريمة حققت معادلة صعبة لتخفيف آثار الفقر

قال «حسن بوهزاع»، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، إن 1.3 مليار شخص حول العالم يعانون من الفقر، حيث يعيش خُمس سكان العالم على دخل 3.2 دولار يوميا، كما أن خُمسي سكان العالم يعيشون على 5.5 دولار.

وأضاف «بوهزاع»، خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أنّ الفقر مؤثر على جهود الدول في التنمية، مشيرًا إلى أنّ جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على جهود التنمية، وهناك 88 إلى 100 مليون شخص حول العالم تأثروا سلبا من تداعيات كورونا.

«حياة كريمة» هي المبادرة الأكبر من نوعها

وتابع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أنّ «حياة كريمة»، هي المبادرة الأكبر من نوعها التي استطاعت الجمع بين جهود الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة في أن يشترك الجميع في مبادرة تساهم في التخفيف من أعباء الفقر والحاجة لـ60 مليون نسمة.

وتابع: «كلنا معجبون بهذه المبادرة، حيث استطاعت حياة كريمة أن تساهم في تعزيز الصحة وتوفير الغذاء والسكن الملائم، ويشرفنا كاتحاد عربي للتطوع أن نكون سفراء لهذه المبادرة وأن نكون شركاء استراتيجيين من خلال أعضائنا المنتشرين في الدول العربية وأن نروج لها ونساعد حكوماتنا في تبني هذه المبادرة».

وعبر عن إعجابه بالتجربة المصرية ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالقطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، حيث جعل هذا العام، عام المجتمع المدني وهو ما يعبر عن إيمانه الواضح بالمجتمع المدني والشباب المتطوع في دفع عجلة التنمية.