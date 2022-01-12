ممثلة فلسطين تعبر عن قضيتها في 180 ثانية: منتدى الشباب منحنا الفرصة

قالت نورهان المسارعي، ممثلة فلسطين في المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، إن تمثيل بلدها في هذا المجلس مسؤولية كبيرة، إذ كانت مطالبة بتوصيل رسالة بلدها خلال 180 ثانية فقط، مشيرةً إلى أن منتدى شباب العالم يمنح الفرصة للفلسطينيين للتعبير عن رأيهم.

وأضافت «المسارعي» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «مصر تمنحنا الفرصة دوما، فهي صوت القضية الفلسطينية، وردود الفعل من فلسطين كانت مرحبة خاصة أنني تطرقة إلى وضع كورونا في البلد، لأن وضع فلسطين استثنائي، فلدينا جائحتان، كورونا والاحتلال».

غزة تعيش وضعا كارثيا

وتابعت ممثلة فلسطين في المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، أن غزة تعيش أوضاعا كارثية، لكن الشيء المفرح هو مساندة مصر الدائمة للقضية الفلسطينية، إذ كانت من أوائل الدول التي ساعدت في تجاوز محنة الحرب الأخيرة.

وأشارت نورهان المسارعي، إلى أن البنية التحتية في غزة دُمرت تماما، وبالتالي فإنها في حاجة إلى إعادة إعمار من جديد، وإعادة تأهيل نفسي للسكان: «ابنة خالتي وزوجها وأولادها الأطفال الأربعة توفوا في القصف الأخير، والاحتلال لا يفرق بين مواطن عادي أو أي شخص آخر».

وقالت، إنها حضرت تدريبات كثيرة قبل بدء منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، موضحةً أنها كانت تدريبات تعريفية عن المجلس، وكيفية كتابة خطابات وتطبيق ما يحدث فيه على أرض الواقع.

أبرز ضحايا كورونا

وأضافت: «عرضت وجهة نظر فلسطين في كلمة الأمس، وهي أن جائحة كورونا كانت صعبة للغاية علينا، لأن ظروفنا صعبة بسبب الاحتلال أيضا، وتحدثت عن أن اللاجئين كانوا هم الضحايا الأبرز للجائحة».

دعم فلسطين وفقا لمقررات القانون الدولي

وتابعت ممثلة فلسطين في المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، أنها طالبت الدول الأعضاء في مجلس المحاكاة بدعم اللاجئين بموجب القانون الدولي، وأن يتساوى كل مواطني العالم في الحصول على الخدمة الصحية.

وضع المخيمات مأساوي

وأشارت نورهان المسارعي، إلى أنها لاجئة في غزة تنحدر من مدن محتلة فعليا، مشيرةً إلى أن غزة والضفة الغربية بهما مخيمات، مشددة على أن وضع اللاجئين داخل وخارج فلسطين كارثي، والدعم يقل بدلا من الزيادة رغم أن عدد اللاجئين في تزايد مستمر.