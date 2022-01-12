«مواجهة الفقر» بمنتدى الشباب تعرض فيلما عن «حياة كريمة»: التنمية ضمانة للحرية

نشرت جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، فيلما وثائقيا عن المبادرة الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.

الحياة بأمان وصحة من حقوق الانسان

وجاء في الفيلم المعروض على هامش منتدي شباب العالم في دورته الرابعة والمقام في مدينة السلام بشرم الشيخ، أنه «منذ عام 1948 والعالم بيتكلم لغة حقوق الإنسان، وطول السنين والعالم بيسأل إيه أكتر حق بيخلي كل واحد فينا إنسان، وقدرتنا على تحديد مصيرنا بتتوقف أننا نعيش بأمان في أحسن صحة، وعندنا علم ووعي بيحركوا تصرفاتنا في الاتجاه الصح».

حياة كريمة

وتضمن الفيلم أن «توفير احتياجاتنا الأساسية هي الضامن لعيشتنا بحرية، وده أصل كونك إنسان وأصل مبادرة حياة كريمة».