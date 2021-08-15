«سعفان» يبحث مع مدير «الأغذية العالمي» إحياء الصناعات اليدوية في قرى الصعيد

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، برافين أجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر؛ لاستكمال التعاون القائم بين الجانبين في مختلف مجالات عمل الوزارة، فضلا عن مجموعة من الملفات فيما يتعلق باستراتيجية عمل الوزارة المستقبلية ومنها مجالات التكنولوجيا الحديثة، وإحياء الصناعات اليدوية والصغير بقرى محافظات مصر، ووظائف المستقبل، وتنمية مهارات العمال وتدريب الشباب علي اللغات الأجنبية وsoft skills.

تدريب الشباب على الوظائف المستحدثة

واستهل الوزير اللقاء بتهنئة برافين أجراوال على توليه المنصب الجديد خلفًا لـ مانجستاب هايلي المدير السابق، على جهوده المستمرة في إنجاح العمل المشترك مع الوزارة، متمنيًا استمرار هذا النجاح وهذه العلاقة الطيبة بمزيد من المصداقية والمثابرة والسعي وراء أداء الخدمة في كافة مجالات العمل.

وأكد الوزير أن استراتيجية عمل الوزارة المستقبلية المخطط تنفيذها بالتعاون مع البرنامج، تركز على وظائف المستقبل وما ينتج عنها من نتائج وصعوبات في رفع معدلات البطالة بين الشباب على مستوى كل دول العالم، لافتا إلى أنه يمكن تدريب الشباب على تلك الوظائف المستحدثة، من خلال برامج تدريبية جديدة بمحتوى مختلف عن البرامج المعتادة.

إحياء الصناعات اليدوية في قرى الصعيد

وأوضح «سعفان» أنه يمكن تنمية وإحياء الصناعات اليدوية في قرى الصعيد والمحافظات التي تتمتع بهذا النوع من المهارة، على أن يتم رفع تلك المهارات طبقا لمعايير التصدير، كسبيل لمواجهة مشكلة وظائف المستقبل، ولدعم تلك الصناعات لتسود بين عدد أكبر من الشباب، وعمل وسائل جذب للالتحاق بها خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن المنتج الخاص بها ذو قيمة وسعر عالي، بما يزيد من الإنتاجية في هذا المجال ويعطيها الاستدامة المرجوة وتكون البديل للاستغناء عن العمالة الناتج عن وظائف المستقبل.

إدخال مهارات اللغات الأجنبية في البرامج التدريبية

وأشار زير القوي العاملة، إلى أنه يمكن إدخال مهارات اللغات الأجنبية وsoft skills داخل محتوى البرامج التدريبية المقدمة للشباب بالتعاون مع البرنامج، خاصة البرامج الحرفية.

من جانبه، قدم برافين أجراوال الشكر والتقدير للوزير، مبديًا سعادته لاستكمال العمل المشترك مع الوزارة، واستعداد البرنامج لتقديم كل الدعم للوصول للخطوات القادمة وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وإنجاز العمل في العديد من المحاور وتنفيذ الخطط الموضوعة.

وأشاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر بالجهد، الذي تقوم به وزارة القوى العاملة، واصفا إياها أنها من أهم الوزارات الموجودة على الساحة، لاهتمامها بقاعدة عريضة من الشباب والقوى العاملة في داخل مصر وخارجها، فضلا عن أنها تهتم بتوفير فرص عمل لائقة لهم، بالإضافة بتحويلات المصريين في الخارج والتي يعتبر مصدر الدخل الثاني في الدولة المصرية، خاصة وأن الشباب والأيدي العاملة المدربة التى تمتلك مهارات هى الأساسيات اللازمة لنجاح أى صناعة أو مشروع.

وشدد «أجراوال» على جاهزية فريق العمل بالبرنامج للعمل في مجالات إضافية للتدريب المهني، سواء في مجالات الخدمات والزراعة والتكنولوجيا، وتدريب الشباب المصري عليها وفق أحدث الأساليب، مع تسخير كل الإمكانيات الخاصة بالبرنامج لتوفير الدعم اللازم للوزارة في مجالات عملها كشريك أساسي في العمل في تلك المجالات.