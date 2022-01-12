مؤسس «بيم» الخيرية: الشباب المصريون ألهموني.. ومصر تحسن مستوى الفقراء

قال أليكس ستيفاني، مؤسس شركة «بيم» والعضو المنتدب، إن شركته تعمل على تقديم خدمات الدعم والرعاية للمشردين، لافتا إلى أنه يزور مصر للمرة الأولى.

وأضاف مؤسس شركة «بيم» خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أنه يتابع الكثير عن الجهد الذي تبذله مصر لتحسين مستوى الفقراء، متابعا: «أنا أعمل على رفع مستوى الفقراء في بلدي، وأتفاجئ هنا بأن تلك الفكرة موجودة في مصر ومن شباب مصريين، وبالأمس كنت في الأنشطة التابعة لأعمال المنتدى، وشاهدت الطموح والطاقة الإيجابية والذكاء في الشباب، ممن تحدثت معهم وكانو ملهمين بالنسبة لي».

«ستيفاني» يروي موقفا مع مشرد فقد حياته في لندن: لم يجد الدعم

وأشار إلى أنه منذ 4 أعوام تعامل مع الكثير من الفقراء في العاصمة البريطانية لندن، مضيفا: «قابلت ذات يوم شخصا كان ينام في شوارع لندن وجمعتني به صداقة وتحدثت معه وعن حالته التي كانت تزداد سوءا وبعد فترة اختفى، وعندما عاد للظهور أخبرني أنه كان في المشفى لأنه تعرض لأزمة قلبية، وكنت أريد أن أساعده لكن الكثيرين لا يريدون مساعدته، وهو ما جعله يفقد حياته في مدينة ثرية مثل لندن، فكان هذا الشخص يحتاج لتدريب ودعم».

مؤسسس «بيم»: 80% من مستخدمي منصتنا حصلوا على وظائف

وتابع مؤسس والعضو المنتدب لشركة بيم، بأنه شركته أصبحت أكبر منصة لجمع التبرعات الجماعية للفقراء والمشردين في المملكة المتحدة، متابعا: «الملايين يتبرعون بالأموال لتحسين حياة الفقراء، وبالفعل نحقق نجاحات كبيرة و80% من مستخدمي المنصة حصلوا على وظائف».

وأكمل: «أهم ما تعلمناه خلال الجائحة هو أهمية التعاون، فنحن بجاحة لبناء منصات تعاونية، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات».