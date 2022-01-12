السيسي لـ«شباب منتدى العالم»: مصر كانت على وشك الانهيار قبل 10 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الفقر في بلادنا وبلاد كثيرة يتسبب في الدخول في متاهات يصعب الخروج منها، على مستوى الأسر والدول، متابعا: «الفقر بيوصل لمتاهة التخلف والجهل، وده عبارة عن مثلث بين الجهل والفقر والتخلف وصعب على أي حد يخرج منه بسهولة».

تجارب تنموية في مواجهة الفقر

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ: «بقول للشباب الضيوف عندنا، البلد اللي انتوا موجودين فيها دي كانت على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين، ولما اتعملت إجراءات وانتخابات جت حكومة وقيادة الشعب مقدرش يستحمل أدائها لمدة سنة وخرج عليها».

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

منصة منتدى شباب العالم

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.