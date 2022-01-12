حبس سيدة تبيع «الوهم» لشباب المرج.. زوجها يستقطب الضحايا عبر «فيس بوك»

قررت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتكوين تشكيل عصابي هي وزوجها، الذي يقيم بالخارج؛ للاحتيال والنصب على المواطنين؛ بزعم قدرتهما على تسفير الراغبين للعمل بالخارج، كما طلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين، وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء ضابط التحريات؛ لسماع أقواله في الواقعة.

صفحة على «الفيس بوك» للنصب على المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام مدير شركة للاستيراد والتصدير، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان، بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقوم من خلالها بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وأضافت التحريات، أنّ المذكور مقيم خارج البلاد وأنّ زوجته، شريكة في نفس الشركة، لها معلومات جنائية، مقيمة بذات العنوان، وتعاونه من خلال تحصيل المبالغ المالية «متحصلات نشاطه الإجرامي»، وإرسالها له بالخارج.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمة الثانية حال تواجدها بالشركة المشار إليها، وبحوزتها «4 جوازات سفر، 19 فيزا كارت لعدة بنوك، 8 دفاتر شيكات لعدة بنوك باسم المتهمين، 3 أكلاشيه باسم الشركة، 3 هواتف محمولة».

اعترافات المتهمة

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات، بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع زوجها، تخصص نشاطه في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهما بقدرتهما على تسهيل إجراءات السفر والإقامة بإحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بسلسلة مطاعم خاصة بالمتهم الأول كائنة بذات الدولة.

وأشارت المتهمة، إلى تحويل تلك المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليهم لزوجها المقيم بالخارج، كما أمكن التوصل إلى 5 من المجني عليهم، وباستدعائهم اتهموها بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.