مديرة «الأمريكية للتنمية»: نقدم مليارات الدولارات لمناطق النزاعات

قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ليزلي ريد إنَّ الأزمات حول العالم تضاعفت كثيرًا، مشيرة إلى أنَّ الكوارث من صنع الإنسان، وعليه تضاعفت النزاعات مقارنة بالكوارث الطبيعية وذلك في ظل التغيرات المناخية المتطرف.

وأوضحت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، خلال فعاليات جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أنَّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ترسل بعثات إغاثة تتألف من فرق إغاثية وتذهب لمناطق الكوارث من أجل أن يكون هناك تنسيق في الاستجابة، مبينة أنَّه منذ 10 سنوات كان العالم يعاني من 5 نزاعات رئيسية في العالم، لكنها تضاعفت مع مرور الوقت.

العالم شهد نزاعات متضاعفة على مدار السنوات الماضية

وأضافت أنَّ النزاعات ناتجة عن عدم الاستقرار، متوقعة استمرار النزاع في دول جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة ضعف الحوكمة وعدم الشمولية الاجتماعية والاقتصادية، وبالطبع كل ذلك يؤثر على الدول المجاورة للنزاعات، مشددة على المسؤولية الكبيرة لمعرفة الأسباب الجذرية لإنهاء دائرة العنف والنزاعات.

يجب التركيز على العامل البشري لإعادة الإعمار

وشرحت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، أنَّ الوكالة تقدم مليارات الدولارات في مناطق النزاعات من إغاثات مختلفة لكل الاحتياجات، موضحة أنَّه يجب التركيز على العامل البشري في إعادة الإعمار بجانب الأبنية.