رئيسة «برايم جلوبال»: رسالة منتدى شباب العالم «حياة كريمة للجميع»

قالت ميكيلا سسيسني، رئيس شركة برايم جلوبال، إنّ هناك قسائم مشتركة تربط كل المشاركين بمنتدى شباب العالم، أهمها أن يعيش العالم حياة كريمة، وخاصةً الملايين من الأطفال والنساء الذين لم يتم تضمينهم في تلك الحوارات المتعلقة بالتنمية والتخفيف من حدة الفقر.

وأضافت خلال مشاركتها في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ»، بمنتدى شباب العالم، الذي يشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ اليونسيف والبنك الدولي تحدثا عن تهميش الأطفال ذوي الهمم في كل البلدان، ولكن الحقيقة أنّ أمهات هؤلاء الأطفال لديهن الكثير من المشكلات: «أود أن أصفق وأحيي حياة كريمة لتضمين هؤلاء الأطفال في الحوارات، وهو أمر غير عادي وغير شائع».

كورونا أثرت بشكل سلبي على أسر ذوي الهمم

وأوضحت أن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل سلبي كبير على أسر ذوي الهمم، ونحاول تقديم المساعدات سواء النقدية أو التدريب المهني: «أمهات ذوي الهمم بحاجة إلى تعليم أطفالهن ما الذي يحتاجونه وما يستطيعون القيام به، وهو أمر هام، ولكن لا يتم تضمينه في برامج التنمية».

تحسين الوضع الاقتصادي للأسر ضروري

وأكدت على أنه يجب تقديم المساعدات على كل المستويات بدعم منظم ومقسم لـ5 مكونات من بينها الأموال النقدية للأمهات؛ وهي أفضل الطرق لتحسين الوضع الاقتصادي للأسر، فضلا عن التدريب: «أمهات ذوي الهمم ليس لديهن القدرة على المشاركة في تلك التدريبات، ويتطلعن إلى رعاية أفضل في التعليم والصحة لأطفالهن».