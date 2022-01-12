ارتفاع جديد في إصابات كورونا بأمريكا.. ونقل 145 ألف مصاب للمستشفيات

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، ليتجاوز المليون حالة، ونُقل أكثر من 145 ألف مصاب للمستشفيات الأمريكية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في أمريكا، فإن 145 ألف و 982 شخصًا مصاب بفيروس كورونا نُقلوا إلى المستشفيات الأمريكية، حيث يتجاوز هذا العدد إصابات الموجة السابقة التى سجلت 142 ألف إصابة في يناير من العام الماضي.

90 % من المصابين الموجودين في المستشفيات غير ملقحين

ووفقا لموقع قناة «روسيا اليوم»، قال طبيب الأمراض المعدية في جامعة «إيموري»، ومستشفى «جرادي» في أتلانتا، كارلوس ديل ريو، الأسبوع الماضي، إنّ ما بين %80 و90% من المصابين الموجودين في المستشفيات غير ملقحين ضد فيروس كورونا، وفي بعض الحالات الأخرى، حصلوا على جرعتين من اللقاح دون تلقي الجرعة المعززة، مشيرا إلى أنّ النقص في الطاقم الطبي داخل المستشفيات، جاء إثر إصابة العاملين فيها بفيروس كورونا ودخولهم الحجر المنزلي.

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في روسيا

وفي روسيا، تواصل إصابات فيروس كورونا الارتفاع، وسجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم 17 ألف و 946 إصابة جديدة بالفيروس، و745 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 26 ألفا و 346 حالة، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و702 ألفا و 150 حالة إصابة، تعافى منهم 9 ملايين و758 ألفا و 364 شخصا، في حين بلغ إجمالي الوفيات 318 الفا و432 حالة وفاة.

وتوزع عدد الإصابات الجديدة على 85 إقليمًا في روسيا، وسجلت أكبر عدد منها في العاصمة موسكو بنحو 4 آلاف و8 حالات، تليها مدينة بطرسبورغ بألف و659 حالة، وجاءت المناطق المجاورة لمدينة موسكو بألف و238 حالة إصابة.