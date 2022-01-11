أمريكا تسجل أكبر معدل إصابات بكورونا في العالم.. «مليون حالة في يوم»

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أي أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم، في حين يواصل المتحور الجديد «أوميكرون» الانتشار دون هوادة.

انفجار معدل الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا

كما ارتفع متوسط أعداد الإصابات في أمريكا، خلال سبعة أيام، إلى ثلاثة أمثال في أسبوعين، ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يوميا، بنسبة صادمة وصلت إلى أكثر من 200%، لتحطم الأرقام القياسية في جميع أنحاء الدول.

رقم قياسي للإصابات الجديدة

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، جاء الرقم القياسي للإصابات الجديدة في اليوم نفسه الذي ارتفع فيه عدد مصابي كورونا في المستشفيات لأعلى مستوى له على الإطلاق، حيث زاد إلى المثلين في ثلاثة أسابيع، ليصل إلى 135 ألفا و500 مصاب بالفيروس في المستشفيات، ويتجاوز الرقم القياسي البالغ 132 ألفا و51 مصابا الذي سجل في يناير الماضي.

كما جاء متوسط الوفيات اليومية فى الولايات المتحدة الأمريكية، 1700 حالة وفاة، مرتفعا بنحو 300 حالة وفاة جديدة مقارنة بـ1400 حالة وفاة في الأيام القليلة الماضية، بحسب وكالة أنباء «رويترز».

إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس في أمريكا

وكانت شركة «فايزر»، أعلنت في وقت سابق، أن الحكومة الأمريكية، وافقت على شراء 10 ملايين جرعة علاجية إضافية مضادة لفيروس كورونا، لزيادة مخزون البلاد من وسائل مكافحة الفيروس، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية.

كما اوصى مستشارو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، بضرورة حصول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، على جرعات معززة من لقاحات «فايزر» المضادة لكورونا، من أجل توسيع نطاق الحماية لتشمل ملايين المراهقين، وهي الفئة الأكثر تهديدا بالعدوى.