طلبات إحاطه بالبرلمان لرئيس الحكومة و3 وزراء حول مخالفات المعديات

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة، للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تراخيص وضوابط وأمن وسلامة المعديات النهرية المتهالكة وغير المطابقة لمواصفات الأمن والسلامة، إلى جانب مخالفتها شروط الترخيص، بعد حادث غرق سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر بالجيزة.

وكان من بين الطلبات ما تقدم به النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، الذي أوضح في طلبه أنّ الحادث لن يكون الأخير، وعلي الجهات المعنية وضع حدًا للمعديات غير المرخصة والمنتشرة في المحافظات، وهناك عدد من المعديات غير مرخصة رغم أنها تعتبر الوسيلة الوحيدة التي يتم استخدامها في التنقل.

خلق وسائل بديلة للحماية

وطالب بالتفتيش عليها للتأكد من صلاحيتها وخلق وسائل بديلة للحماية من خلال وضع لاسلكي أو جرس أنذار عن بعد وأطواق وقوارب نجاة، ووجهت النائبة حنان حسني طلب لمجلس النواب تطالب فيه بوضع حل نهائي وعدم السماح للمخالفين بالعمل في تلك المعديات، و إجراء حملات تفتيش دورية عليها، وعدم السماح لأي معدية بالخدمة إلا بعد التأكد من توافر إجراءات الأمن والسلامة، وخروج المعديات المتهالكة من الخدمة نهائيًا.

الرئيس طالب بإنشاء كباري بدلا من المعديات

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب بإنشاء كباري بدلا من المعديات مع توفير أتوبيسات نهرية للأهالي الذين ليس لديهم أي وسيلة أخرى للذهاب إلى أعمالهم.

كما تقدمت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تراخيص وضوابط وأمن وسلامة المعديات النهرية، وطالبت بضرورة إيقاف جميع المعديات غير المرخصة ووضع ضوابط صارمة لترخيص تلك المعديات بما يحقق أمن وسلامة المواطنين والممتلكات، مع ضرورة وجود تأمين على الحياة لصالح المواطنين عن طريق إحدى شركات التأمين الكبرى.