يوسف زيدان عن محاضرته في معرض بغداد: «سأجيب عن سؤال لماذا أحب العراق»

يلقي الدكتور يوسف زيدان الكاتب والروائي، محاضرة جديدة مساء اليوم، ضمن فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب، والتي تتناول أسباب محبته للعراق، وتعد المحاضرة هي الفعالية الثانية له خلال الدورة الحالية من المعرض.

الجمهور العراقي يحتفي بيوسف زيدان

وقال «زيدان» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، بمعرض الكتاب ببغداد محاضرتي الثانية «الأخيرة» حيث أجيبُ فيها على سؤال: لماذا أحبُّ العراق؟!. ويدير الندوة الروائي علي بدر».

ويشارك في معرض الدولي للكتاب بغداد الدكتور يوسف زيدان، الروائي والمفكر، وشهدت محاضرة «زيدان» الأولى أمس إقبالا كبيرا من زوار المعرض ونشر عبر فيس بوك عدة صور للجمهور العراقي خلال حضوره الندوة بالمعرض، وعلق على الصور: «ندوتي في بغداد «معرض الكتاب».. كانت مبهجة، بديعة، بحضور الشباب العراقي الواعد».

50 ناشرا مصريا يشاركون في معرض بغداد الدولي للكتاب

وفي سياق آخر، قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن ما يزيد على 50 ناشرا مصريا يشاركون في معرض بغداد الدولي للكتاب، مؤكدا أهمية المشاركة في المعرض كونه الأهم من بين المعارض المتعددة في محافظات العراق، مضيفا: «نظرا للظروف الأمنية في العراق تقام عدة معارض هناك، لكن الشعب العراقي معروف بحبه للقراءة والثقافة رغم تلك الظروف».

وافتتح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في دورته الثانية في العاصمة بغداد بمشاركة نحو 300 دار نشر محلية وعربية، وحضور عدد من الكتاب والمفكرين.

وتأتي لبنان، مع مصر وسوريا والأردن، في الصدارة من حيث عدد دور النشر المشاركة، إضافة للكويت والسعودية والإمارات وتونس والجزائر، حيث تشارك مصر بـ53 دار نشر ولبنان بـ40 دارًا وسوريا بـ18 دارًا والأردن بـ18 دارًا.

وقال «الكاظمي» إن الحكومة بصدد تطوير معرض العراق الدولي لإنشاء مدينة كبرى للمعارض في العاصمة بغداد وبمواصفات عالمية.

وحسب موقع المعرض أكد الكاظمي خلال افتتاحه معرض العراق الدولي للكتاب: «أتشرف اليوم بافتتاح معرض العراق الدولي للكتاب، وأشكر القائمين على المعرض والمساهمين في إنجاحه والمشاركين به، ولكل جهد مبذول، من أجل دعم الثقافة في العراق».

يذكر أن المعرض تنظمه مؤسسة «المدى للإعلام والثقافة والفنون»، في الفترة من اليوم 8-12-2021، وحتى 18-12-2021 على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور.