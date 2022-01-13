رئيس قسم الصدر بالقصر العيني: «أوميكرون» نهاية وباء كورونا

أكد الدكتور يسري عقل، استشاري الأمراض الصدرية، رئيس قسم الصدر بمسشتفى قصر العيني التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن سلالة أوميكرون الجديدة ستكون نهاية وباء فيروس كورونا، لافتا إلى أن السبب وراء ذلك ثبوت ضعف هذه السلالة، وانتشارها الواسع مع ضعف خطورتها، وعدم وجود نسب عالية في المضاعفات الخطيرة مثل الموجات السابقة، وانخفاض نسب الوفيات، موضحا: «أوميكرون نهاية الوباء وليس نهاية الفيروس».

يسري عقل: أعراض سلالة أوميكرون تشبه «البرد»

وأشار «عقل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن أعراض سلالة أوميكرون الجديدة، تشبه غالبيتها أعراض نزلات البرد، مشددا على أنه يجب على المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمنزل، مع التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي، والإسراع و التسجيل للحصول على لقاح كورونا، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.

استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات

ونوه رئيس قسم الصدر بمسشتفى قصر العيني، إلى أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالمرض، مشددا على أنه لا توجد أي أزمات تتعلق بنواقص الأدوية والمستلزمات، وأن هناك استعداد كامل من الكوادر الطبية كافة، لمواجهة الأزمة.