البحيرة تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بخطة لمواجهة كورونا

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الانتهاء من مراجعة التجهيزات اللازمة، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن تبدأ اعتبارا من 15 يناير الجاري وتنتهي 13 فبراير المقبل، وسط الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، والتي تشمل تطهير وتعقيم اللجان، والتأكيد على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحانات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هناك تنسيقا مع كل الجهات المعنية ومديرية الأمن والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس، ورفع التعديات والمخالفات أولاً بأول، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

حظر استخدام الهواتف المحمولة

وأشار «الديب» إلى عقد عدة اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان وموجهي العموم، للوقوف على سرعة الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات على مستوى جميع اللجان، كل فى نطاق إدارته التعليمية، كما تم التأكيد على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

كثافة الطلاب داخل اللجان

ولفت وكيل الوزارة إلى أن كثافة اللجان لن تزيد عن 14 طالبا داخل كل لجنة، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات بالمديرية المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل المعوقات والتغلب على أي مشاكل طارئة قد تحدث أولا بأول.

وذكر «الديب» أنه بالنسبة لامتحانات المرحلة الابتدائية فإن إجمالي أعداد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يصل لـ145578 طالبا، وتبدأ امتحاناتهم فى 15 يناير الجاري، فيما يصل إجمالي أعداد تلاميذ الصف الخامس الابتدائي إلى 136188، وتبدأ امتحاناتهم في 22 من نفس الشهر، أما إجمالي أعداد تلاميذ الصف السادس الابتدائي فيصل إلى 134150 طالبا، وتبدأ امتحاناتهم في نفس اليوم.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، بلغ إجمالي أعداد الطلاب بالثلاثة صفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي «رسمي عام - تجريبي - مهني - خاص عربي - خاص لغات» 388937 طالبا وطالبة، وسوف تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي في 15 يناير، والصف الثانى في 16 من نفس الشهر، والثالث الإعدادي في يوم 29.

وفي المرحلة الثانوية بلغ إجمالي أعداد طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي «رسمي - رسمي لغات - خاص عربي، ولغات، وخدمات منازل) 35433 طالبا وطالبة، وتبدأ امتحاناتهم في 22 من يناير الجاري، وبلغ إجمالي أعداد طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي «رسمي - رسمي لغات، وخاص عربي، ولغات، وخدمات، ومنازل» 35169 طالبا، سوف تبدأ امتحاناتهم في 23 يناير الجاري.