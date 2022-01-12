سفير شباب اليمن بـ «منتدى العالم»: لم نر السعادة في بلدنا منذ 7 سنوات

وجّه سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، طارق حمود النعماني، الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا، على حسن الضيافة والاستقبال في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، المقامة على أرض السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

3.1 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية

وأضاف النعماني، خلال كلمته في جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أنّ بلاده لم تر السعادة منذ نحو 7 أعوام، بعد إغلاق 4 آلاف مدرسة، وما ترتب عليه من حرمان نحو 4 ملايين طفل من التعليم، فضلا عن 3.1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، متابعا: «كل ما هو جميل في اليمن تعرّض للتدمير، وتوقف الإنتاج، ووصل عدد النازحين لنحو 4 ملايين».

النعماني: اليمن يعيش أسوأ ظروف اقتصادية وصحية في تاريخه

وأوضح سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، أنّ بلاده تعيش اليوم أسوأ ظروف اقتصادية وصحية في تاريخها، وهو ما صنّف بأنّه الكارثة الأسوأ في العالم، لافتا إلى أنّ نحو 337 ألف يمني قضوا حتى الآن، 60% منهم توفوا كنتيجة غير مباشرة للصراع، بسبب سوء التغذية والأمراض والفقر، والغالبية العظمى منهم أطفال.

وأكد النعماني، أنّ هناك طفل يمني يموت كل 9 دقائق في اليمن، وهذا يعني أنّ الجلسة التي نحضرها الآن حين تنتهي سيكون هناك 10 أطفال يمنيين توفوا، متابعا أنّ نسبة الـ60% ستزيد إلى 75% بحلول 2030.

وأشار سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، إلى أنّ اليمن خسر 126 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي، و20 مليون مواطن أصبحوا تحت خط الفقر، بما يمثل نصف عدد السكان، كما بلغ متوسط دخل الفرد 1.1 دولار أمريكي، و8.6 مليون مواطن يعانون من نقص التغذية، بحسب تقرير الأمم المتحدة الإنمائي.