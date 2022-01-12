إصابة 5 في انقلاب سيارة بالبحيرة.. جروح وكدمات متفرقة

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق «دمنهور - حوش عيسى» بمحافظة البحيرة، أمام بنزينة أبو الشقاف، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق «دمنهور - حوش عيسى» أمام بنزينة أبو الشقاف، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من محمود عبد الغني الغرباوي، 22 سنة، مقيم في الكوم الأخضر، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بعموم الجسم، وأيمن كمال الغرباوي، 31 سنة، مقيم في الكوم الأخضر، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى.

كما أصيب أيضا حربي بسيوني الغرباوي، 36 سنة، بسحجات بعموم الجسم، وكسر في الذراع واشتباه نزيف في البطن، ومحمد خميس منصور، 32 مصاب، بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالعمود الفقرى، وصلاح فرج يوسف، 40 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الجمجمة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 8 في انقلاب تروسيكل

وأصيب، صباح اليوم، 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بقرية جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وأجريت للمصابين الفحوصات الطبية اللازمة.