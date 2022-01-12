طقس البحيرة اليوم.. غائم جزئيا ورياح خفيفة محملة بأتربة والعظمى 21

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، طقسا غائما جزئيا على كل المدن والمراكز، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، بداية من الساعات الأولى من الصباح، بعدما شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا في درجات الحرارة وسطوع لأشعة الشمس.

نشاط حركة الرياح

وتشهد مدن البحيرة، اليوم، نشاطا محدودا لحركة الرياح، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، وسجلت درجات الحرارة اليوم 21 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 36%، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 18 كيلو متر في الساعة، مع طقس غائم جزئيا على معظم المدن والمراكز.

رفع درجة الاستعداد

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين، لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع تحسبا لوقوع مكروه في حالة هبوب الرياح.

عقد غرفة عمليات

ووجه «آمنة»، روساء الوحدات المحلية بعقد غرفة عمليات فرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، مشدداً على سرعة تلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها فيما يتعلق بأضرار الشتاء خلال موجات الطقس السيئ.

ونفذت الوحدات المحلية نموذج محاكاة لعمل المعدات وصفايات مياه الأمطار قبل بداية فصل الشتاء، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية لاستقبال مياه الأمطار، كما وجه محافظ البحيرة بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.