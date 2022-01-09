وزير التعليم: لا تغيير في مواعيد الامتحانات بسبب متحور أوميكرون

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات الخاصة بطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في مواعيدها المحددة بدءا من 15 يناير الجاري، ولا يوجد أي نية على الإطلاق بتأجيل الامتحانات، بعد ظهور حالات متحور كورونا الجديد أوميكورن، منوها بأن إجازة منتصف العام الدراسي 2021-2022، ستبدأ يوم 5 فبراير المقبل، ولمدة 15 يوما.

إجراءات صارمة داخل اللجان لمواجهة متحور أوميكرون

وشدد وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، على أن الامتحانات في مواعيدها، وأن هناك إجراءات صارمة ستتم داخل اللجان، وهناك تنسيق كامل بين الوزارة وجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة التعقيم والتطهير الدوري داخل اللجان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، من خطر العدوى بمتحور أوميكرون.

لا تغيير في مواعيد الامتحانات مهما كانت الظروف

وقال شوقي، إنه لا يوجد أي تغييرات في مواعيد الامتحانات مهما كانت الظروف، وأن جميع امتحانات التيرم الأول الخاصة بطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021-2022، موضحا أنه لا يمكن عقد الامتحانات في المنازل بسبب متحور أوميكرون، وأن جميع الامتحانات ستعقد في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، مطالبا جموع أولياء الأمور بعدم الألتفاف للإشاعات المغرضة.

وزير التعليم لـ«الطلاب»: ارتدوا الكمامات أثناء الامتحانات

وناشد وزير التعليم، جموع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى متحور كورونا الجديد أوميكرون، موضحا أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 15 طالبا بكل لجنة، لتحقيق التباعد الإجتماعي بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة تقوم بمجهودات جبارة للحفاظ على سير العام الدراسي الجديد وعدم تأثره، وعقد الامتحانات في مواعيدها، مهما كانت التحديات الناتجة عن جائحة كورونا.